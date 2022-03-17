Российские оккупанты берут заложников, убивают гражданских, расстреливают авто и мародерят – Генштаб ВСУ

Захватчики задерживают и похищают представителей органов местной и государственной власти.

В нарушение требований Международного гуманитарного права российские военные в Украине продолжают брать в заложники и убивать гражданских лиц, расстреливать гражданские автомобили.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ 17 марта.

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Согласно сообщению, оккупанты также препятствуют движению гуманитарных колонн для эвакуации мирного населения определенными и взаимосогласованными "зелеными коридорами". Захватчики используют объекты гражданской инфраструктуры для расположения своих вооружений и техники, а также прибегают к мародерству.

"Враг продолжает держать украинский город Мариуполь в осаде и перешел к тотальному уничтожению объектов гражданской инфраструктуры, жилых домов и объектов жизнеобеспечения, чем создает предпосылки для углубления гуманитарного кризиса в городе", – говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Там также подчеркнули, что для запугивания гражданских на временно занятых территориях оккупанты прибегают к похищениям и задержаниям представителей органов государственной власти и местного самоуправления.

Напомним, 17 марта стало известно, что российские оккупанты взяли в плен главу Великобурлукской общины Харьковской области Виктора Терещенко, похитив его с собственного рабочего места.