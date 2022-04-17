Российские оккупанты без сожаления равняют Рубежное с землей: видео

Город уничтожен захватчиками.

Российские войска из тяжелой артиллерии равняют Рубежное с землей, целенаправленно обстреливая многоквартирные жилые дома.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский.

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По его словам, ВС РФ в Луганской области применяют такую же тактику ведения боевых действий, как в Мариуполе – с тяжелого вооружения производят обстрел мирных кварталов.

"Ежедневно жертвы среди гражданских, которые сейчас невозможно подсчитать. За этот город уже шли бои в 2014 году. И теперь его жители могут сравнить, насколько бережно и аккуратно действовала тогда украинская армия, и насколько озверело и кроваво воюет теперь Россия", — добавил Казанский.

Журналист говорит, что оккупанты "перемеливают в прах" населенный пункт, закрывая глаза на многочисленные жертвы среди мирного населения.

Ранее стало известно, что в Рубежном российские оккупанты обстреляли жилой квартал. Из огня ГСЧС удалось спасти 10 человек.

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