Российские оккупанты бежали из Балаклеи в Луганск пешком — перехват

Российские оккупанты убегали из Балаклеи Харьковской области, которую недавно освободили украинские защитники.

Об этом говорится в перехваченном разговоре оккупанта, сообщает ГУР.

На вопрос женщины, какая у них ситуация, он отвечает: "На чемоданах сидим". Она уточняя, спрашивает, будут ли отправлять их куда-нибудь.

"Нет, будем отступать, наверное. Убегать. 202-й полк под Балаклеей был — отошли в Луганск, отправили, вывезли. Половина в плен попали", — говорит захватчик.

Далее собеседница оккупанта спрашивает, будут ли везти машиной.

"Да на какой машине? Пешком пойдем! То в Балаклее пешком отступали в Луганск, шли своим ходом. Кто тебя повезет еще? Здесь все побегут", — ответил российский военный.

Кроме того, он рассказал женщине, что у них нет бронежилетов и снаряжения, а каски 45 лет.

Напомним, командование Сухопутных войск Вооруженных сил подняло украинский флаг в освобожденном от оккупантов городе Балаклея Харьковской области.

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