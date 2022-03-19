Российские оккупанты блокируют Харьков: пытаются уничтожить гражданскую инфраструктуру

Враг не ведет активных боевых действий.

Российская армия блокирует Харьков и уничтожает его инфраструктуру.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Отмечается, что в районе Харькова подразделения из состава 6 общевойсковой армии и северного флота активных действий не проводили.

"Основные усилия оккупантов сосредоточивались на блокировании города Харькова, уничтожении его гражданской инфраструктуры и ведении разведки позиций ВСУ", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинские военные зафиксировали проведение воздушной разведки с использованием БПЛА "Орлан-10".

В направлении Изюма российские военные пытаются действовать в районах Балаклеи, Гусаровки, Волобуевки, Петровского, Протопоповки, Савинцы, Веселого, Изюма, Снежковки, Топольского, Бахтина, Капитоловки.

В Генштабе подчеркивают, что активные наступательные действия враг не ведет. В свою очередь оккупанты Российской Федерации перегруппировываются и логистически обеспечили войско.

Кроме того, армия РФ нанесла ракетно-бомбовые удары по позициям Вооруженных Сил Украины в районе Каменки.

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