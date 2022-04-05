Российские оккупанты блокируют отдельный район Харьковской области — Генштаб ВСУ

В некоторых населенных пунктах области захватчики незаконно задерживают проукраински настроенных жителей.
В Генштабе ВСУ сообщили 5 апреля, что российские военные продолжают блокировать отдельный район Харьковской области.
Об этом говорится в сообщении Генштаба в Сети.
"На Слобожанском направлении продолжается блокада противником отдельного района Харьковской области. В населенных пунктах Большой Бурлук, Приколотное и Федоровка оккупанты осуществляют поиск проукраински настроенных жителей и незаконное их задержание", — сообщили в ведомстве.
Напомним, ранее глава Офиса президента Алексей Арестович выразил сомнение в том, что российские военные могут захватить Харьков, однако добавил, что оккупанты будут продолжать обстреливать город.
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