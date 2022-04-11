Российские оккупанты боятся идти в наступление: к ним привозили даже священника, чтобы тот убедил их

Российские оккупанты боятся идти в наступление: к ним привозили даже священника, чтобы тот убедил их

Оккупанты предложили священнику и руководству возглавить колонну.

Российские оккупанты называют себя "полком из смертников" и отказываются идти в наступление. Чтобы убедить захватчиков, к ним привозили даже священника, однако у него ничего не получилось.

Об этом сообщает СБУ со ссылкой на перехваченный разговор захватчиков.

Оккупант из Краснодарского края в разговоре с мамой заявляет, что их бросают в бой, как "фарш", а потому 130 военных из 150 из его полка отказываются идти в наступление.

"После того, как полковнику не удалось убедить их пойти в атаку, к ним привезли священника. Но на предложение "отказников" возглавить едущую на передовую колонну отказались и полковник, и церковник. Поэтому солдаты "плюнули им под ноги" и отказалисьнаступать", — говорится в сообщении.

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