Российские оккупанты боятся въезжать в Сумы и хотят сложить оружие — СБУ

Связь у оккупантов постоянно "глушат", чтобы они не звонили по телефону родным.

Украинские спецслужбы перехватили еще один разговор российского солдата-срочника с его матерью. Оккупанты боятся въезжать город Сумы, ведь в нем их ждет верная смерть.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Российский оккупант испуган и деморализован. Вместе с побратимами он боится въезжать в Сумы, потому что другие колонны кремлевских солдат там полностью разбивали ВСУ.

“Через город Сумы еще ни одна наша колонна не выжила. Никто, ни одна колонна не доезжала целой. Если все хорошо удастся, я хотел бы сложить оружие – чтобы не ехать через Сумы”, – отметил российский захватчик.

Он также сказал, что связь у оккупантов постоянно “глушат”, чтобы они не созванивались с родными и не рассказывали реальную информацию о войне в Украине.

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