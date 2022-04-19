Российские оккупанты частично блокируют Харьков и попытались наступать южнее Изюма

На Слобожанском направлении идет частичная блокировка российскими войсками Харькова.

Российские оккупанты пытаются производить огненное поражение подразделений украинских войск и объектов критической инфраструктуры.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ 19 апреля.

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Кроме того, подразделения российских войск предприняли попытку наступления и ведения штурмовых действий южнее Изюма. Однако успеха они не понесли, понесли потери и вынужденно отступили на ранее занятые позиции.

Напомним, ранее 19 апреля председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил об обстреле оккупантами областного центра, в результате которого погибли три человека, еще 16 получили ранения.

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