Российские оккупанты четырьмя ракетами обстреляли Одесскую область: в ОВА рассказали подробности

Российские оккупанты 20 мая четырьмя ракетами обстреляли Одесскую область.

Из-за этого в Одесской области поврежден объект инфраструктуры, однако нет пострадавших.

Об этом сообщил глава Одесской ОВ Максим Марченко.

"Днем враг тремя ракетами обстрелял один из районов нашей области. Вечером россияне еще раз обстреляли Одесщину, попав в объект инфраструктуры. Есть повреждения, но, к счастью, пострадавших нет", — рассказал Максим Марченко.

Напомним, российские кафиры днем 20 мая нанесли авиаудар по Одесской области. В результате была разрушена пляжный туалет. Никто не пострадал.

Также российские оккупанты ракетами обстреляли город на Житомирщине. Были повреждены 100 домов, есть пострадавшие.

Днем 20 мая во время воздушной тревоги оккупанты ударили по одной из общин Полтавской области.

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