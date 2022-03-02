Российские оккупанты держат фактически в заложниках жителей Тростянца и грабят город

Российские оккупанты держат фактически в заложниках жителей Тростянца и грабят город

Войска РФ обстреливают машины гражданских в городе и коммунальные службы.

Российские военные удерживают жителей города Тростянец Сумской области фактически в заложниках, а также занимаются мародерством.

Об этом сообщил глава Сумской области Дмитрий Живицкий в среду, 2 марта.

"Сумщина. Тростянец. 01.03.2022. Российские военные животные держат жителей города Тростянец фактически в заложниках. Расставили российскую ударную технику между домами тростянчан: в центре города, на улице Благовещенская, вблизи полиции и на других улицах", – говорится в сообщении.

"Русская армия – это не армия, это с*икуны, которые прикрываются гражданскими. Враги мародерствуют, обчищают магазины, грабят жилые дома. Вчера россияне ограбили все магазины в центре города. Разбили своим танком ворота Круглого двора, разрушили картинную галерею. Ограбили секонд-хенды и переодевались в гражданское. По городу ходят полностью деморализованные, пьяные российские военные", – написал глава Сумской области.

Он добавил, что оккупанты обстреливают машины гражданских и коммунальные службы.