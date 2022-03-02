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Российские оккупанты держат фактически в заложниках жителей Тростянца и грабят город

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Российские оккупанты держат фактически в заложниках жителей Тростянца и грабят город

Сумская областная военная гражданская администрация

Войска РФ обстреливают машины гражданских в городе и коммунальные службы.

Российские военные удерживают жителей города Тростянец Сумской области фактически в заложниках, а также занимаются мародерством.

Об этом сообщил глава Сумской области Дмитрий Живицкий в среду, 2 марта.

"Сумщина. Тростянец. 01.03.2022. Российские военные животные держат жителей города Тростянец фактически в заложниках. Расставили российскую ударную технику между домами тростянчан: в центре города, на улице Благовещенская, вблизи полиции и на других улицах", – говорится в сообщении.

"Русская армия – это не армия, это с*икуны, которые прикрываются гражданскими. Враги мародерствуют, обчищают магазины, грабят жилые дома. Вчера россияне ограбили все магазины в центре города. Разбили своим танком ворота Круглого двора, разрушили картинную галерею. Ограбили секонд-хенды и переодевались в гражданское. По городу ходят полностью деморализованные, пьяные российские военные", – написал глава Сумской области.

Он добавил, что оккупанты обстреливают машины гражданских и коммунальные службы.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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