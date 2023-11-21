Российские оккупанты до смерти замучили в Херсонской области 27-летнего мужчину — СМИ

Российские оккупанты до смерти замучили 27-летнего бывшего украинского военнослужащего.

Об этом пишет телеграм-канал FreeДом.

Руслана Руснака российские военные задержали 20 ноября во временно оккупированной Горностаевке Херсонской области. Его доставили в так называемый "ОМВД РФ".

"Мужчину обвинили в том, что он якобы передал ВСУ информацию о расположении здания – к нему 13 ноября прилетели беспилотники. После многочисленных допросов и пыток украинец умер в тот же день в здании МВД", - пишут в телеграм-канале.

Напомним, что оккупационная армия России 21 ноября запустила по Херсонской области 25 управляемых авиабомб. В результате атаки травмированы и разрушены.

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