Российские оккупанты двумя ракетами Х-22 атаковали территорию Никопольского района — глава РВА

В Днепропетровской области россияне обстреляли территории Красногригорьевской громады и города Марганец.

Глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко в пятницу, 26 августа, сообщил, что российские оккупанты атаковали территорию Покровской городской громады двумя ракетами Х-22.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

“Обстреляны территории Красногригорьевской ТГ и города Марганец. Повреждено несколько построек, пострадавших нет", - уточнил он.

Евтушенко также сообщил, что в других громадах района день 26 августа прошел спокойно. Военной техники и живой силы окупантов на территории нет.

По его словам, сохраняется угроза артиллерийских обстрелов городов, сел и поселков, расположенных на берегу Каховского водохранилища.

Глава РВА призвал жителей находиться в бомбоубежищах или воспользоваться правилом двух стен.

Напомним, ночь на 26 августа российская армия девять раз обстреляла Днепропетровскую область. Под огонь попали Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы.

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