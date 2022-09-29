Российские оккупанты двумя ракетами обстреляли Днепр: подробности

Российские оккупанты ночью, 29 сентября, во время воздушной тревоги обстреляли Днепр.

По Днепру захватчики выпустили две ракеты, повредившие гражданские объекты. На месте инцидента уже работают экстренные службы.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Два прилета вражеских ракет, пострадали гражданские объекты. На месте работают экстренные службы. Относитесь ответственно к сигналам воздушной тревоги! Враг безжалостный", — написал Кирилл Тимошенко.

Напомним, вечером во время воздушной тревоги в Днепре прогремели несколько мощных взрывов. На месте инцидента виден пожар.

Также в Одессе и Николаеве слышны звуки взрывов.

Читайте также: