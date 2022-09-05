Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Российские оккупанты двумя ракетами обстреляли нефтебазу возле Кривого Рога: подробности

Дата публикации
Просмотры
7739
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Российские оккупанты двумя ракетами обстреляли нефтебазу возле Кривого Рога: подробности

Фото: скриншот с видео

Российские оккупанты в понедельник, 5 сентября, обстреляли Кривой Рог.

Россияне попали в нефтебазу с большим запасом горючего.

Об этом сообщил глава Криворожской ВГА Александр Вилкул.

"Приблизительно в 19:00 в Криворожском районе враг нанес два ракетных удара крылатыми ракетами по нефтебазе. Уничтожен большой запас топлива. Спасатели приступают к локализации пожара. На месте работают все оперативные службы, последствия устанавливаются", — говорится в сообщении.

Напомним, в российском Ейске после взрывов масштабно горит нефтехранилище.

Читайте также:

Россияне устроили ад обстрелами фосфорными снарядами: как волонтеры вывозят детей из Орехова

Россияне устроили ад обстрелами фосфорными снарядами: как волонтеры вывозят детей из Орехова

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация