Российские оккупанты двумя ракетами обстреляли нефтебазу возле Кривого Рога: подробности

Россияне попали в нефтебазу с большим запасом горючего.

Об этом сообщил глава Криворожской ВГА Александр Вилкул.

"Приблизительно в 19:00 в Криворожском районе враг нанес два ракетных удара крылатыми ракетами по нефтебазе. Уничтожен большой запас топлива. Спасатели приступают к локализации пожара. На месте работают все оперативные службы, последствия устанавливаются", — говорится в сообщении.

Напомним, в российском Ейске после взрывов масштабно горит нефтехранилище.

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