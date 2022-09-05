Российские оккупанты двумя ракетами обстреляли нефтебазу возле Кривого Рога: подробности

Российские оккупанты в понедельник, 5 сентября, обстреляли Кривой Рог.
Россияне попали в нефтебазу с большим запасом горючего.
Об этом сообщил глава Криворожской ВГА Александр Вилкул.
"Приблизительно в 19:00 в Криворожском районе враг нанес два ракетных удара крылатыми ракетами по нефтебазе. Уничтожен большой запас топлива. Спасатели приступают к локализации пожара. На месте работают все оперативные службы, последствия устанавливаются", — говорится в сообщении.
Напомним, в российском Ейске после взрывов масштабно горит нефтехранилище.
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