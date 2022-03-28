Российские оккупанты едва удерживают под своим контролем Херсон: ВСУ оказывают мощное сопротивление захватчикам

В то же время ситуация для горожан продолжает быть сложной.

ВСУ оказывают существенное сопротивление российским оккупантам в Херсонской области.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"Временно захваченный город Херсон оказывает существенное сопротивление российской оккупации, враг вынужден все больше сосредоточивать силы российских военных и росгвардии на содержание города под своим контролем", — говорится в сообщении.

Напомним, в 52 населенных пунктах в Херсонской области нет света и воды, без газа остаются около 6 тысяч жителей.

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