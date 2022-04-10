Российские оккупанты гатят по всему Северодонецку – глава ОВА

Враг почти уничтожил инфраструктуру города.
Российские оккупанты обстреливают Северодонецк. Утром пылали дома только в новой части города. Уже днем враг начал гатить по всему Северодонецку.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По его словам, захватчики попали в два дома и частную клинику в Северодонецке, а инфраструктура города почти уничтожена.
"Много выбитых окон, там, где они еще оставались. Серьезные разрушения получили два жилых дома, а также частная клиника. Социальная и критическая инфраструктура Северодонецка уже почти уничтожена", — отметил Гайдай.
Напомним, вчера 9 апреля, российские оккупанты нанесли очередной удар по Северодонецку, в результате чего вспыхнула многоэтажка.
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