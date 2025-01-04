Оккупанты готовят плацдармы для наступления на Донецкую область, - экс-спикер Генштаба

Российские войска пытаются создать условия для захвата всей Донецкой области.

Об этом заявил военный эксперт Владислав Селезнев в эфире Radio NV.

"Враг действует в рамках своего стратегического замысла, и, как по мне, он - очевиден. Враг будет пытаться на Лиманском направлении сформировать один из наступательных плацдармов, с которого в перспективе во время весенне-летней наступательной кампании будет двигаться в сторону Славянско-Краматорской городской агломерации", - заявил экс-спикер Генштаба.

По словам Селезнева, враг намерен создать минимум три плацдарма:

Лиманское направление;

от Часового Яра;

за районом Покровска и Торецка, то есть с юго-востока.

Селезнев подчеркнул, что оккупационные войска РФ сейчас пытаются создать благоприятные условия для осуществления своих планов.

"Атака на Славянско-Краматорскую городскую агломерацию в перспективе должна реализовать полностью тот же замысел путинской России. Но удастся им это сделать или нет, - на это влияет фактор ресурсов - как имеющиеся возможности у российских оккупантов, так и соответствующие возможности для сопротивления у украинских Сил обороны", - добавил Селезнев.

Напомним, в Генштабе ответили, на каких направлениях сосредоточились россияне.

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