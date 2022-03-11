Российские оккупанты готовят провокацию, чтобы заставить Беларусь воевать против Украины — Резников

Для маскировки россияне проведут атаку из воздушного пространства Украины, заявил Резников.

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к белорусскому народу, заявив, что, по его информации, российские войска готовят серию провокаций и намерены нанести авиаудары по территории Беларуси. Для маскировки россияне якобы проведут атаку с воздушного пространства Украины. Таким образом, страна-агрессор хочет заставить действующее руководство Беларуси к войне против Украины.

Об этом заявил министр обороны Украины.

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Как уточнил Резников, российские оккупанты, готовятся обстрелять н.п. Копани, Столинского района Брестской области.

"Друзья. По информации, в которой мы полностью уверены и которую подтвердили, сейчас командование российских оккупационных войск готовит серию кровавых провокаций. Согласно их преступному замыслу, российская авиация готовится нанести удар по ряду населенных пунктов на территории Республики Беларусь, которые расположены вблизи украино- белорусской границы. В частности, удар собираются потерпеть н.п. Копани, Столинского района Брестской области. Для маскировки преступления Россия намерена совершить атаку с воздушного пространства Украины. Цель провокации – заставить действующее руководство Беларуси к войне против Украины", — заявил глава Минобороны.

Резников заверил, что украинская армия не планировала, не планирует и не будет планировать никаких агрессивных действий против Беларуси.

"Москва пытается связать вас кровью. Не позвольте втянуть свою страну в эту войну! Сохраните жизнь своих близких! Не дайте Кремлю уничтожить будущее Беларуси!", — говорится в заявлении.

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