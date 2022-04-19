Российские оккупанты готовят ряд "референдумов" в Украине: разведка назвала города

Российские военные готовят ряд псевдореферендумов для "легализации" оккупационных администраций.

В частности, на временно захваченной территории Херсонской области оккупанты печатают бюллетени, бланки, брошюры, плакаты и буклеты для проведения голосования на "референдуме" по созданию псевдореспублики "ХНР" и признанию оккупационных властей.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины 19 апреля.

Там отметили, что для этого захватчики привлекли, в частности, мощности типографии в городе Новая Каховка (ул. Горького, 5а).

"Местные жители убеждены — реального голосования не будут проводить, кроме показательных участков, организованных в качестве "картинки" для российских СМИ. "Голосование" оформят с помощью паспортных данных, собранных во время получения "гуманитарной помощи". Чтобы получить продуктовый паек, жители должны были заполнять анкеты с указанием личной информации", – говорится в сообщении разведки.

В то же время в городе Снигиревка Николаевской области приспешники оккупантов готовят "референдум" по избранию мэра и административного присоединения к оккупированному Крыму.

Местных жителей призывают в определенное время прийти на участки. Мероприятие организуют пророссийски настроенные глава местного совета Татьяна Мезина и бывший глава Александр Ларченко.

Кроме того, в оккупированной Снегиревке Запорожской области оккупанты начали перепись населения лиц пенсионного возраста.

Россияне анонсируют установку до 1 сентября российской администрации, открытие отделения "Почты России", запуск мобильной связи и Интернет-услуг от российских провайдеров, введение в обращение российских рублей. Есть также информация о начале оформления российских паспортов, в частности – заграничных.

Напомним, ранее в Херсонской области российские войска захватили объекты и офисные помещения оператора мобильной связи "Киевстар". В регионе заработала связь "ЛНР".

Читайте также: