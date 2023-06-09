Российские оккупанты готовят с севера Крыма принудительную "эвакуацию": что и куда собрались вывозить

В частности, захватчики уже подготовили подобные мероприятия в оккупированном Армянске.

Российские оккупанты в Крыму готовят принудительное перемещение местных жителей с севера полуострова и похищение материально-культурных ценностей.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Там уточнили, что российские захватчики отдали распоряжение подконтрольным им администрациям на севере Крыма по подготовке "эвакуации".

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Так, россияне раздали указания о формировании списка людей на принудительную "эвакуацию" вглубь полуострова или на территорию РФ. Крымское подполье сообщило, что подобная подготовка уже состоялась в Армянске на севере полуострова.

В планах оккупантов – прежде всего, вывезти представителей оккупационных администраций и их семьи, а также технику и документы. Россияне также требуют предоставить им списки материально-культурных ценностей, которые планируют украсть в РФ.

В ЦНС также отметили, что у них есть списки причастных к деятельности оккупационных администраций и хищения ценностей: "Каждый понесет наказание и будет отвечать за совершенное".

Что происходит в оккупированном Крыму

Напомним, российские оккупанты в конце мая начали вывозить из Крыма тайную документацию, среди которой были военные документы и шифровальное оборудование.

По информации от партизан из движения "АТЕШ", в Армянске захватчики минируют химический завод "Титан", из которого неоднократно происходили вредные выбросы. В то же время глава Херсонской ОВА Александр Прокудин предупреждал о подготовке россиянами провокации на этом химзаводе.

Представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева сообщила в июне, что из Крыма массово выезжают приехавшие туда после 2014 года россияне. Так на них влияет постоянная "бавовна" на полуострове. А местные жители очень критически настроены к российским администрациям: "Люди действительно понимают, что они максимально вовлечены в войну".

В американском Институте изучения войны сообщили, что россияне начали перемещать свой флот из Крыма в порт Новороссийск, несмотря на то, что несколько десантных кораблей все еще курсируют в Черном море.

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