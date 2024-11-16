Российские оккупанты готовятся к обороне Крыма: в ВМС ВСУ назвали факторы

Сейчас есть информация о том, что россияне активно окапываются и готовят линии фортификаций.

Приготовление россиян в Крыму, в частности строительство фортификаций и окопов, подтверждает серьезное отношение России к военному освобождению полуострова.

Об этом рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире "Эспрессо".

"Сейчас есть информация о том, что россияне активно окапываются и готовят линии фортификаций. Здесь следует отметить, что такие действия также связаны с окончанием финансового года и им как можно скорее нужно освоить средства. Поэтому сейчас они на скорую руку пытаются выполнять инженерные работы именно во временно оккупированном Крыму. Все мы понимаем, что таким образом некоторые себе заработают очередной хороший капитал", – объяснил Плетенчук.

Спикер ВМС ВСУ подчеркнул, что в России очень серьезно относятся к вероятности проведения Украиной десантной операции по освобождению Крыма.

"Россия готовится к разнообразным сценариям развития событий в Крыму. Вероятно, они серьезно рассматривают вариант того, что Украина будет освобождать временно оккупированный Крым. Поэтому и пытаются сейчас подготовиться. В частности, роют окопы, строят фортификационные сооружения и линии обороны в Крыму. Объяснить их приготовления как-то иначе нельзя. К тому же окапываются россияне на десантно опасных участках. То есть они своими действиями серьезно воспринимают возможность попыток со стороны Украины освободить Крым военным путем", – добавил он.

Ранее Плетенчук сообщил, что корабли Черноморского флота РФ не выходят в акваторию Черного моря из-за смены тактики и из-за неблагоприятной погоды.

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