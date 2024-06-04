Российские оккупанты готовятся к удару по Керченскому мосту — партизаны из движения "Атеш" (фото)

Российские захватчики выставили старые баржи вдоль Керченского моста, чтобы оградить его от украинских безэкипажных морских катеров.

Об этом сообщили и обнародовали фото агенты движения "Атеш" 4 июня.

Партизаны сообщают, что россияне опрокидывают дополнительные системы ПВО в район города Керчь.

Российские захватчики выставили старые баржи вдоль Керченского моста Фото: АТЕШ

"Мы зафиксировали их дислокацию. Это свидетельствует о подготовке к неизбежному удару по их военной логистике. Баржа в порту "Кавказ" была лишь подготовительным этапом. Ждем прокаливания", — рассказали партизаны из движения "Атеш".

Напомним, издание пишет "Bild" ранее сообщало, что украинская армия может готовиться к новым ударам по Крымскому мосту.

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