Российские оккупанты готовятся к удару по Керченскому мосту — партизаны из движения "Атеш" (фото)

Агенты движения зафиксировали дополнительные системы ПВО в районе Керчи.
Российские захватчики выставили старые баржи вдоль Керченского моста, чтобы оградить его от украинских безэкипажных морских катеров.
Об этом сообщили и обнародовали фото агенты движения "Атеш" 4 июня.
Партизаны сообщают, что россияне опрокидывают дополнительные системы ПВО в район города Керчь.
"Мы зафиксировали их дислокацию. Это свидетельствует о подготовке к неизбежному удару по их военной логистике. Баржа в порту "Кавказ" была лишь подготовительным этапом. Ждем прокаливания", — рассказали партизаны из движения "Атеш".
Напомним, издание пишет "Bild" ранее сообщало, что украинская армия может готовиться к новым ударам по Крымскому мосту.
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