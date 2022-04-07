Российские оккупанты грабят Мелитополь: воруют украшения, телевизоры и сельхозтехнику

Украинских мужчин не выпускают с оккупированных территорий.

В оккупированном Мелитополе Запорожской области самопровозглашенная "власть" при силовой поддержке российских оккупантов начала грабить квартиры и дома, из которых уехали украинцы. Воруют все – от украшений до телевизоров и даже сельхозтехники.

Об этом в эфире совместного информационного марафона "Единые новости" на украинских телеканалах сказал действующий мэр Мелитополя Иван Федоров, пишет УНИАН.

"Самопровозглашенная "власть" под силовой поддержкой российских солдат мародерит, сначала они приходили к бизнесменам Мелитополя, заходили в их квартиры, забирали все ценное, и они не пренебрегали ничем, начиная от телевизоров, заканчивая украшениями. Сейчас они ходят по квартирам, из которых люди выехали и также их грабят, занимаются мародерством", – сказал Федоров.

Российские оккуапныт также воруют сельхозтехнику – чтобы сорвать посевную кампанию в регионе. В то же время сами фермеры не уверены, стоит ли сеять, рискуя своей жизнью, потому что поля заминированы, и не быть уверенным, что оккупанты дадут собрать тот урожай.

"Они воруют сельхозтехнику, которая должна собирать урожай, обрабатывать землю, это у них самое актуальное. Та техника, которую они тянут из Запорожской области, из Мелитополя, она не доступна для приобретения на российской территории. Второе, они хотят сделать так, чтобы не было посевной кампании. Большое количество полей заминировано, нужно большое количество топлива, дизельного топлива, сегодня его нет на оккупированной территории. Главное, фермеры не понимают для кого они это делают, у них нет гарантий, смогут ли они собрать урожай или нет. У всех есть опасения, что оккупанты приедут соберут урожай, а фермера останутся ни с чем", — рассказал Федоров.

В то же время российские оккупанты не выпускают украинских мужчин с оккупированных территорий.

"Четыре дня назад в Васильевке оккупанты начали высаживать мужчин на блокпосту. Началась перепись мужского населения, повестки им не вручаются, но к тому все идет. Они их будут пускать как живую силу, они не будут им доверять, но им это нужно, потому что у них огромная демотивация, они не могут справляться с нашими ВСУ, с нашим духом, поэтому они это делают", — сказал мэр Мелитополя.

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