Наступление на Покровск: эксперт рассказал, как россияне планируют атаковать город

Российская оккупационная армия хочет избежать лобовых штурмов города Покровска в Донецкой области.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военный аналитик Алексей Гетьман.

“Они лобовых штурмов Покровска хотят избежать, потому что видят, что город достаточно неплохо укреплен, но радиус укрепления не может быть на большом расстоянии от города… Если просто увеличить расстояние от города на 5 км, то посчитайте, насколько должна увеличиться линия обороны. Просто невыгодно строить такие фортификации, поэтому радиус не очень большой, где-то начинается с окраин города. Вот они подошли с востока на Покровск, уперлись еще летом, и они там дальше не продвигались. Это расстояние 5-7 км так и остается с восточного направления. Поэтому было принято ими решение обходить Покровск с флангов с севера и с юга”, — сказал он.

Военный аналитик отметил, что россияне пытаются выйти на трассу "Покровск — Павлоград", чтобы физически ее контролировать.

"Они хотят перерезать трассу "Покровск — Константиновка", чтобы максимально ослабить наши логистические возможности, чтобы обеспечивать всем необходимым наш гарнизон, ведущий оборону в Покровске", — сказал он.

Гетьман напомнил, что в городе остается мирное население, преимущественно пожилые люди, и им тоже нужно подвозить воду, продукты, лекарства.

“Эти логистические маршруты, они важны не только для того, чтобы снаряды подвозить, проще говоря, а для того, чтобы подвозить еще и все, что необходимо для гражданского населения, то есть нам надо еще и за это переживать. И россияне хотят лишить нас такой возможности, перерезать эту дорогу, чтобы не ввязываться в уличные бои в Покровске. Россияне прекрасно знают на примере Курахово, насколько сложно вести боевые действия в городе, насколько это может затянуться”, — сказал военный аналитик.

Алексей Гетьман отметил, что оккупанты имеют целью до начала возможных переговоров занять как можно больше украинской территории.

Напомним, ранее эксперт объяснил, зачем захватчики пытаются обойти Покровск с юга.

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