Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Российские оккупанты идут убивать украинцев, чтобы украсть золото и авто: СБУ перехватила разговор извергов

Дата публикации
Просмотры
4083
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Российские оккупанты идут убивать украинцев, чтобы украсть золото и авто: СБУ перехватила разговор извергов

Фото: Командование десантно-штурмовых войск ВСУ

Россияне не стесняются говорить, что они убивают людей, чтобы их ограбить.

Российские оккупанты едут убивать украинцев, чтобы украсть золото и автомобили. Изверги откровенно рассказывают о своих преступлениях.

Об этом сообщает СБУ, перехватившая разговор захватчиков.

Друг оккупанта интересуется, можно ли убивать украинцев, чтобы украсть у них золото или автомобили. На это российский убийца признается, что "вторая армия мира" уже разворовала ювелирные магазины и автосалоны. Оккупант радуется, что убийцам удалось украсть новые автомобили на украинских номерах.

"Рашист искренне радуется награбленному, товарищ завидует, но подчеркивает – тот привезет ворованное добро домой, только если выживет. Путинский воин говорит, что думает о самостреле и боится смерти – она прямо во сне к нему приходит", — сообщает СБУ.

Напомним, в "Луганской народной республике" не осталось мужчин, а некоторые прячутся, чтобы их не забрали на войну.

Читайте также:

Визит Бориса Джонсона: Украина получит необходимое оружие, а Россия – новые санкции (на жестовом языке)

Визит Бориса Джонсона: Украина получит необходимое оружие, а Россия – новые санкции (на жестовом языке)
Следующая публикация