Российские оккупанты ищут цели для ракетных ударов вдоль побережья Украины: какая ситуация на юге

Российские оккупанты ищут цели для ракетных ударов вдоль побережья Украины: какая ситуация на юге

Российские корабли на сегодняшний день продолжают поисковые мероприятия в зоне затопления крейсера "Москва", а также – воздушную разведку побережья Украины, выискивая цели для ракетных ударов.

В то же время ситуация в Одесской области стабильная и контролируемая.

Об этом сообщил представитель оперативного командования "Юг" Владислав Назаров в Сети 22 апреля.

"В Черноморской операционной зоне корабельная группировка русни продолжает блокировать судоходство, одновременно выполняя поисково-спасательные работы в зоне затопления крейсера-неудачника. Угроза ракетных ударов как с моря, так и с оккупированных территорий сохраняется", — говорится в сообщении.

Назаров добавил, что российские оккупанты пытаются разведать расположение украинских войск и запускают беспилотники.

"Но подразделения ПВО работают точно — уничтожен на подлете к Николаеву очередной вражеский "Элерон" (беспилотник комплекса ближнего действия воздушной разведки и наблюдения — ред.)", — отметил представитель ОК "Юг".

Напомним, в Минобороны сообщили, что российская армия завершает определять выгодные места для главных ударов на востоке Украины.

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