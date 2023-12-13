Российские оккупанты используют пленных как "живые щиты": видео позорного "наступления"

В среду, 13 декабря, издание Радио Свобода опубликовало видео, на котором группа военных российской оккупационной армии ведет наступательные действия, открывая огонь из-за спин пленных.

Как говорится в сообщении, соответствующие кадры были сняты с украинского дрона в окрестностях Роботиного Запорожской области.

На опубликованном видео видно, что, прикрываясь пленными, оккупанты оберегают себя от ответного огня во время штурма украинских позиций. Когда же завязалось сражение, россияне отступили, безоружных людей послали назад и выстрелили в сторону одного из них. После этого один из вероятных украинских пленников остался лежать на поле боя. Его дальнейшая судьба неизвестна.

Изданию удалось установить, что в этом направлении ведут боевые действия со стороны российской оккупационной армии военные 234-го десантно-штурмового полка в составе 76-й десантно-штурмовой дивизии вооруженных сил РФ.

По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, такие действия российских окупантов являются прямым нарушением Женевской конвенции, поскольку пленные должны находиться в специальных лагерях за пределами ведения боевых действий и ожидать обмена.

Российские оккупанты ведут наступление под прикрытием пленных

Напомним, российские кафиры не забирают своих убитых военных, а снимают с них обувь и одежду.

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