Российские оккупанты используют тактику Второй мировой войны, пока ВСУ уничтожают их новейшими дронами – Черник

Россияне вернули в жизнь тактику Второй мировой войны. По состоянию на конец весны ВСУ научились уничтожать больше артиллерии, чем противник доставляет на фронт.

Об этом в эфире единого телемарафона рассказал военный аналитик, полковник Петр Черник.

"Россияне вернули в жизнь тактику Второй мировой войны: сейчас все боевые действия проходят на поле в классических окопах, блиндажах, рвах и тому подобное. И проходить это все, когда почва размокнет, будет действительно тяжело... Танки – это 65-75 тонн ...что касается бронированных боевых машин... от 10 даже до 30 достигает. Но вместе с тем огромная сеть дорог – по ним также техника может передвигаться", – отметил полковник Петр Черник.

А главное, о чем сообщил военный аналитик – контрбатарейное противоборство и артиллерийские дуэли.

"И самое главное – контрбатарейное противоборство и артиллерийские дуэли никуда не денутся. И здесь есть несколько лучшие позиции, потому что по состоянию на конец весны мы научились уничтожать больше артиллерии, чем противник доставляет на фронт, которую снимает со складов... Плюс с конца весны – массовое применение FPV-дронов… Стратегическая артиллерийская дуэль будет продолжаться по всей линии разграничения, не затихнет ни на секунду", – сообщил военный аналитик, полковник Петр Черник.

Напомним, что ВСУ нанесли мощный удар по россиянам – видео взрывной волны шокирует.