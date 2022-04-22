Российские оккупанты используют украинских детей для разведки — Венедиктова

Российские военные используют несовершеннолетних украинцев для разведки позиций ВСУ и распространения артиллерийских меток.

Уже зафиксировано 8 подобных случаев.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Пока мы зафиксировали участие 8 детей в таких действиях. В Харьковской области 12-летний подросток с помощью сети Интернет и телеграмм-каналов отсылал информацию о расположении техники, блокпостов и военных ВСУ с намерением получить за это денежное вознаграждение. Аналогичный факт был и в Луганской области", – говорится в сообщении.

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В Черниговской области во время оккупации одного из сел несовершеннолетний местный житель получил от россиян задание проводить разведку позиций ВСУ.

"Чтобы продемонстрировать благосклонность и поддержку оккупантам связал на руке и ноге красные повязки и делал вместе с ними обход территории села. При этом 16-летний парень "наводил" врагов на жилье, владельцы которых имеют отношение к правоохранительным органам или военным подразделениям Украины и владеют оружием. Также он показывал им, где можно разжиться едой, табаком и алкоголем", - написала генпрокурор.

Подросток задержан и с ним работают органы досудебного расследования Украины. По украинскому закону ответственность за такие поступки детей несут их родители.

Напомним, в начале войны российские оккупанты убили в Украине 208 детей, возросло количество раненых — их 376.

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