Российские оккупанты из артиллерии обстреляли Днепропетровщину

Оккупанты снова ударили по Никопольскому району.

Российская армия в ночь на 9 сентября обстреляла Никопольский район Днепропетровской области из артиллерии. Люди не пострадали.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

В результате вражеской атаки повреждены дачные дома и хозяйственные постройки. Информация о разрушениях уточняется.

"В других районах области ночью обошлось без вражеских атак и в эту минуту спокойно", — добавил Резниченко.

Напомним, после поражения на фронте россияне массированно обстреляли Харьков и Чугуевщину: есть погибшая.

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