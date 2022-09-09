Российские оккупанты из артиллерии обстреляли Днепропетровщину

Оккупанты снова ударили по Никопольскому району.
Российская армия в ночь на 9 сентября обстреляла Никопольский район Днепропетровской области из артиллерии. Люди не пострадали.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
В результате вражеской атаки повреждены дачные дома и хозяйственные постройки. Информация о разрушениях уточняется.
"В других районах области ночью обошлось без вражеских атак и в эту минуту спокойно", — добавил Резниченко.
Напомним, после поражения на фронте россияне массированно обстреляли Харьков и Чугуевщину: есть погибшая.
Читайте также: