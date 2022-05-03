Российские оккупанты из артиллерии обстреляли поселок в Попаснянской громаде: есть разрушения домов

Российские оккупанты 3 мая из артиллерии обстреляли Врубовку в Попаснянской громаде.
В результате вражеского обстрела в поселке разрушены два дома.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Сегодня днем российская артиллерия открыла огонь по Врубовке в Попаснянской громаде.
"Разрушены два дома. Предварительно — без жертв. По нашей информации, во время обстрела люди в поминальный день решили посетить кладбище. Это их и спасло", — сказал глава области.
Следует отметить, что на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки ВСУ было отбито двенадцать атак врага, уничтожено шесть танков, пять артиллерийских систем, двадцать две единицы боевой бронированной техники и восемь единиц автомобильной техники противника.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 69-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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