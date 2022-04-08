Российские оккупанты из Крыма выпустили ракеты по Одесской области

Ракеты не попали в запланированные врагом объекты.
Военные РФ нанесли ракетный удар тремя управляемыми ракетами по Одесской области с Крымского полуострова. В результате обстрела были повреждены два здания, есть раненые.
Об этом сообщил офицер ОК "Юг" Владислав Назаров.
"На фоне ракетных ударов обычная практика врага – активизация диверсионно-разведывательных групп, в частности в приграничных регионах. Целью которых является усиление психологического давления на гражданское население, распространение паники", – сказал офицер.
На юге российские оккупанты пытаются атаковать Украину с земли, моря и неба.
Ранее стало известно, что российские корабли продолжают маневрирование вблизи Одессы, потому остается угроза высадки враждебного десанта.
Напомним, в Бердянске Запорожской области защитники Украины уничтожили десантный корабль оккупантов.
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