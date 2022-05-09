Российские оккупанты из реактивной системы залпового огня обстреляли Сумскую область: фото

Российские оккупанты 9 мая из реактивной системы залпового огня обстреляли пограничные села в Сумской области.

Так, захватчики 9 мая уже дважды обстреляли пограничные села в Сумской области.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

По данным пограничников, в 9:00 со стороны российской деревни Елизаветовка прилетело 10 ракет между двумя селами Хотинской громады.

А уже меньше, чем через полчаса, в поле на Сумщине прилетело еще 10 ракет из России.

Государственная пограничная служба Украины

Напомним, в Глуховской громаде Сумской области российские оккупанты обстреляли еврейское кладбище.

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