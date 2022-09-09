Российские оккупанты из реактивных систем залпового огня обстреляли Харьков — Синегубов

Российские оккупанты из реактивных систем залпового огня обстреляли Харьков.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

”Около 20 часов оккупанты из РСЗО нанесли удар по Киевскому району Харькова. К счастью, без пострадавших”, — сказал он.

Синегубов призвал харьковчан находиться в укрытиях.

”Как видим, враг бьет коварно и хаотично. Не игнорируйте сигналы тревоги”, — подчеркнул председатель ОВА.

Напомним, главнокомандующий Валерий Залужный заявил, что война, а точнее, активная ее фаза, вероятнее всего, будет продолжаться и в 2023 году, а Россия может снова попытаться атаковать Киев.

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