Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Российские оккупанты из реактивных систем залпового огня обстреляли Харьков — Синегубов

Дата публикации
Просмотры
953
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Российские оккупанты из реактивных систем залпового огня обстреляли Харьков — Синегубов

Фото: Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко

Глава Харьковской ОВО призвал местных жителей находиться в укрытиях.

Российские оккупанты из реактивных систем залпового огня обстреляли Харьков.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

”Около 20 часов оккупанты из РСЗО нанесли удар по Киевскому району Харькова. К счастью, без пострадавших”, — сказал он.

Синегубов призвал харьковчан находиться в укрытиях.

”Как видим, враг бьет коварно и хаотично. Не игнорируйте сигналы тревоги”, — подчеркнул председатель ОВА.

Напомним, главнокомандующий Валерий Залужный заявил, что война, а точнее, активная ее фаза, вероятнее всего, будет продолжаться и в 2023 году, а Россия может снова попытаться атаковать Киев.

Невероятный прорыв ВСУ: что сейчас происходит в Харьковской области

Невероятный прорыв ВСУ: что сейчас происходит в Харьковской области

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация