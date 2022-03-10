Российские оккупанты из самолетов расстреляли Мариуполь

Предварительно погиб один человек.

В четверг, 10 марта, около 08:00 российская армия совершила авианалет на Мариуполь.

Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

В районе проспекта Строителей российские оккупационные войска из самолетов обстреляли мирных жителей.

По предварительной информации есть один погибший.

К слову, накануне армия Российской Федерации обстреляла роддом в Мариуполе. Российская авиация сбросила авиабомбу после обеда, когда в роддоме было полно рожениц и персонала. Воздушной бомбардировке также подверглась центральная часть города.

Сравнить Мариуполь с землей оккупанты пытаются с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Горожане больше недели не имеют воды, электроэнергии и частично находятся без связи. Это уже гуманитарная катастрофа.