Российские оккупанты из танков, минометов и артиллерии обстреляли Украину — Генштаб

Захватчики на разных направлениях из минометов, артиллерии и танков обстреливают населенные пункты Украины.

Об этом 20 сентября говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Противник совершал обстрелы из танков, минометов и разнокалиберной артиллерии:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Михайлово и Гута Студенецкая Черниговской области и Нововасиловка и Рясное Сумской области;

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Стрелка, Глубокое, Дергачи, Фиголовка, Двуречная, Шевченково, Купянск и Каменка;

на Краматорском направлении – Яровая, Пришиб, Донецкое, Серебрянка, Щурово, Райгородок, Озерное, Кривая Лука, Николаевка, Северск, Ивано-Дарьевка, Раздолевка, Александровка и Григорьевка;

на Бахмутском направлении – Верхнекаменное, Выемка, Спорное, Веселое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Одрадовка, Николаевка Вторая, Зайцево, Майорск и Нью-Йорк;

на Авдеевском направлении – Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Первомайское;

на Запорожском направлении – Новоселка, Новополь, Времовка, Большая Новоселка, Угледар, Новомайорское, Железнодорожное, Гуляйполе, Малиновка, Красное, Дорожнянка, Малые Щербаки, Малая Токмачка и Каменское.

На Южнобужском направлении обстрелы со стороны противника подверглись более 25 населенным пунктам. В частности, Высокополье, Миролюбовка, Новогригоровка, Белогорка, Благодативка, Широкое, Заря, Шевченково, Терновые Поды, Правдино, Мирное и Александровка.

Напомним, Белогоровку военные освободили и "разжились" трофеями и пленными.

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