Российские оккупанты изменили стратегию в Бахмуте: что там происходит

Российские войска продолжают наступательные операции в районе города Бахмут Донецкой области. В то же время они временно свернули усилия по окружению города с юго-запада, а также с северо-востока.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

В Генштабе ВСУ 2 марта сообщили, что Силы обороны отразили наступление россиян вблизи нескольких населенных пунктов к северо-западу от города Бахмут.

"Отраженный российский штурм у Хромового (3 км к западу от Бахмута) свидетельствует о том, что ВС РФ, вероятно, продвинулись к северо-западу от города и закрепили успехи к югу от Дубово-Василовки", — сообщают аналитики.

Российские милблогеры заявили, что "вагнеровцы" совершали обстрелы в направлении Белой Горы и Часового Яра (12 км к западу от Бахмута) и пытаются перекрыть участок трассы Т0504.

"Похоже, что российские войска временно сократили усилия по окружению Бахмута как с юго-запада, так и с северо-востока, и, возможно, сосредотачиваются на давлении на украинские силы, чтобы они вышли из города, сосредоточившись на северо-восточном наступлении. Российские войска последними. Российские войска в последние недели активизировали наступательные операции на северных окрестностях и пригороде Бахмута и преуспели в этих районах", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ВС РФ не продвинулись ближе к трассе Т0504 между Бахмутом и Часовым Яром.

По предположению аналитиков, ВС РФ понадобится захватить Ивановское и Хромовое, чтобы отрезать украинские наземные линии связи (GLOC) в Бахмуте и полностью оцепить украинскую группировку в городе.

"Возможно, российские войска пытаются оказывать давление на украинские войска в Бахмуте, чтобы они тактически отступили через трассу Т0504, поэтому уменьшили свои усилия из окружения населенного пункта, захватив также Ивановское. Двойной охват Бахмута, вероятно, потребует дополнительных обязательств по живому оборудованию, и российские войска могут избежать дальнейших затрат на потенциальное окружение. Однако российские войска продолжают наступление вдоль линии T0504 и могут возобновить более согласованные усилия в этом направлении", — сообщают аналитики ISW.

Ситуация в Бахмуте

Российская армия не оставляет попыток захватить Бахмут Донецкой области. Оккупанты постоянно атакуют позиции украинских военных и обстреливают город.

Ранее стало известно, что солдаты армии РФ пытаются окружить Бахмут, они хотят зайти в город с севера, в районе населенных пунктов Красная Гора, Ягодное, Берховка и с юга, где расположено Ивановское.

Военные говорят, что все попытки российской армии окружить Бахмут в Донецкой области — бесполезны.

Аналитики полагают, что Россия может готовиться к очередному наступлению в районе Бахмута в Донецкой области, но вряд ли имеет ударную силу, способную на прорыв. Тяжелую бронетехнику в районе Бахмута будет трудно использовать до конца марта. Потепление усложнит передвижение по местности.

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