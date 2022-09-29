Российские оккупанты изнасиловали беременную женщину в Большой Дымерке во время оккупации

На следующий день у женщины случился выкидыш.
Российские оккупанты изнасиловали беременную женщину в Большой Дымерке Киевской области во время оккупации.
Об этом сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко.
Журналист также обнародовал фото российских извергов.
"По данным правоохранителей, ефрейтор Ринат Хакимьянов, командир танка 8 танковой роты 3 батальона 6 полка 90 танковой дивизии ЦВО, и рядовой Арслан Салихов из того же танкового полка, в период оккупации Большой Дымерки встретили на улице местную жительницу. Они избили молодую женщину, выбили ей зубы, затащили в один из домов и изнасиловали. Женщина была на третьем месяце беременности, но орки игнорировали ее мольбы о пощаде, и продолжали издеваться над ней. На следующий день у нее произошел выкидыш", — написал он.
Цаплиенко отметил, что нелюдям уже сообщили о подозрении.
"И, так или иначе, однажды они встретятся с украинским правосудием", — подытожил он.
Напомним, Служба безопасности Украины идентифицировала кадыровца Изнаура Ибрагимовича Мусаева, который, управляя спецотрядом, безжалостно расстрелял пятерых мирных людей в Бучанском районе Киевщины.
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