Российские оккупанты изнасиловали в Буче по меньшей мере 25 девушек, 9 из них беременны — Денисова

Российские оккупанты изнасиловали в Буче по меньшей мере 25 девушек, 9 из них беременны — Денисова

Оценить масштабы сексуальных преступлений сейчас невозможно, потому что не все готовы говорить об этом.

Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в настоящее время задокументировано около 25 девушек, которых российские оккупанты изнасиловали в Буче под Киевом.

Об этом она сказала в комментарии BBC.

"Около 25 девушек и женщин от 14 до 24 лет были систематически изнасилованы во время оккупации в подвале одного дома в Буче. Девять из них беременны", — рассказала она и добавила, что российские солдаты сказали им, что "изнасилуют их так, что они не захотят сексуального контакта ни с одним мужчиной, чтобы не дать им родить украинских детей".

Денисова также отметила, что женщины сообщают о сексуальном насилии на горячие линии или боты в Telegram. Однако оценить масштабы сексуальных преступлений сейчас невозможно, поскольку все не готовы рассказать.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 48-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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