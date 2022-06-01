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Российские оккупанты контролируют 70% Северодонецка — Гайдай

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Российские оккупанты контролируют 70% Северодонецка — Гайдай

Фото: Сергей Гайдай

По состоянию на 1 июня российские оккупанты контролируют 70% Северодонецка.

Часть украинских войск отошла на более выгодные, заранее подготовленные, позиции, еще часть — продолжает бои внутри города.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он отметил, что в настоящее время эвакуация мирных жителей приостановлена, гуманитарные грузы в Северодонецк нет возможности завозить. В то же время, по словам главы области, больница имеет достаточное количество лекарств и других медсредств, гумштабы имеют запасы продуктов — на некоторое время этого может хватить.

Гайдай также подчеркнул, что Лисичанск полностью под украинским контролем. Все свободные населенные пункты Луганской области постоянно находятся под вражескими обстрелами.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 98-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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