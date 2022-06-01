Российские оккупанты контролируют 70% Северодонецка — Гайдай

По состоянию на 1 июня российские оккупанты контролируют 70% Северодонецка.

Часть украинских войск отошла на более выгодные, заранее подготовленные, позиции, еще часть — продолжает бои внутри города.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он отметил, что в настоящее время эвакуация мирных жителей приостановлена, гуманитарные грузы в Северодонецк нет возможности завозить. В то же время, по словам главы области, больница имеет достаточное количество лекарств и других медсредств, гумштабы имеют запасы продуктов — на некоторое время этого может хватить.

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Гайдай также подчеркнул, что Лисичанск полностью под украинским контролем. Все свободные населенные пункты Луганской области постоянно находятся под вражескими обстрелами.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 98-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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