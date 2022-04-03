Российские оккупанты отказались от наступления на Северском и, частично, Слобожанском направлениях – Генштаб

На Северщине завершается вывод подразделений оккупационных войск на территорию Беларуси.

Противник отводит подразделения вооруженных сил из района города Сумы. Вероятно, враг, не достигнув цели операции на отдельных направлениях, решил отказаться от наступления на Северском и частично Слобожанском направлениях.

Об этом сообщает Генеральный штаб Украины.

"На Северщине завершается вывод подразделений оккупационных войск на территорию Беларуси. Любой контроль, в том числе и радиационный, пограничниками республики Беларусь не осуществляется. Оккупанты продолжают беспрепятственно вывозить из Украины в республику Беларусь награбленные транспортные средства и другое имущество. На Слобожанском направлении в течение дня обстановка не изменилась", — рассказали в Генштабе.

Напомним, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, из Киевской области уже вывезено 410 тел убитых российскими оккупантами местных жителей.

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