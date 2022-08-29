Российские оккупанты массированно обстреливают центр Николаева: Ким предупредил об опасности

Власти призывают жителей города быть осторожными из-за опасности и не выходить из укрытий.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Плотно обстреливают центр города. Есть еще выходы ракет. Не выходим из убежища. Но все равно на душе радостно, верим в ВСУ!", — написал Ким.

Напомним, воздушную тревогу в Николаеве и области объявили в 15.20. Сразу после этого в городе начались взрывы.

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