Российские оккупанты массированно обстреляли Херсонщину: есть погибшие и разрушения (фото)

Чрезвычайники оперативно ликвидировали все возникшие после обстрелов пожары.

Российские оккупанты почти всю ночь атаковали Херсонщину. Под обстрелами находились общины Бериславского и Херсонского районов.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Как стало известно, под массированным обстрелом оказались два района области – там разрушены жилые дома.

“В результате артиллерийского обстрела села Днепровское Херсонского района погиб 64-летний мужчина. В селе Широкая Балка Станиславской общины, пострадала 3-летняя девочка, ребенок получил ранения головы, его госпитализировали в медучреждение. В Херсоне повреждены десятки частных домов, многоэтажки, автомобили, линии электропередач, дорожное покрытие. Раненый 65-летний мужчина был госпитализирован в больницу. Спасатели ликвидировали пожары, возникшие в результате обстрелов”, — рассказали в МВД.

Напомним, что в Херсонской области местные власти готовятся к деоккупации Левобережья.

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