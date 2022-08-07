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Российские оккупанты массированно обстреляли Сумщину: в одной громаде продолжаются взрывы и вспыхнул пожар

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Российские оккупанты массированно обстреляли Сумщину: в одной громаде продолжаются взрывы и вспыхнул пожар

Фото: Дмитрий Живицкий

Российские оккупанты в воскресенье, 7 августа, массированно обстреляли Сумскую область.

По состоянию на 22:16 в Середино-Будской общине продолжаются обстрелы, там вспыхнул пожар.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Глава Сумской ОВА отметил, что по состоянию на 22:00 Россия обстреляла 5 громад в Сумской области:

  • После 13:00 начались обстрелы окрестностей села Павловка Белопольской громады. Минометный огонь, 10 прилетов. Повреждены шесть жилых домохозяйств, водонапорная башня, электротрансформатор и линия электропередач. На двух улицах отсутствует электроснабжение, ведутся работы по его восстановлению.
  • После 17:00 был артобстрел окрестностей села Пески Буринской громады. Зафиксировано 13 прилетов.
Фото: Дмитрий Живицкий / ©
Фото: Дмитрий Живицкий
  • С 18:00 было 16 прилетов из артиллерии, все – по окраине Уланово Эсманьской громады.
Фото: Дмитрий Живицкий / ©
Фото: Дмитрий Живицкий
  • По окраине села Мануховка Новослободской громады россияне открыли артиллерийский огонь – 13 прилетов. Пострадали фермерское хозяйство, ангар с сельскохозяйственной техникой. Также есть повреждение электросетей.
Фото: Дмитрий Живицкий / ©
Фото: Дмитрий Живицкий

"После 20 часов начался обстрел из разных видов оружия Середино-Будской громады. Случился пожар, обстрел продолжается", — написал Живицкий.

Фото: Дмитрий Живицкий / ©
Фото: Дмитрий Живицкий

Напомним, во временно оккупированном Донецке в воскресенье, 7 августа, вспыхнул пожар на российских складах с оружием.

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