Российские оккупанты массированно обстреляли территорию Сумщины и Черниговщины

Российские оккупанты обстреляли из крупнокалиберных пулеметов, автоматических гранатометов и артиллерии пограничную территорию Сумщины и Черниговщины.
Оккупанты обстреливали территории семь раз.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Как стало известно, с территории РФ военные преступники обстреляли семь раз территории Сумщины и Черниговщины. Враг применял крупнокалиберные пулеметы, автоматические гранатометы, ствольную и реактивную артиллерию.
"Самый продолжительный обстрел длился около часа. Его рашисты вели из минометов со стороны села зерновое по территории вблизи одного из приграничных населенных пунктов Шосткинского района Сумщины. В результате указанных обстрелов потерь среди личного состава нет”, — отметили в пограничной службе Украины.
Напомним, что Захарова заявляет, что на Одесской киностудии расположена база "украинских националистов".
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