Российские оккупанты массово не хотят продолжать воевать в Украине - Генштаб

Больше 80% личного состава некоторых подразделений уже не хотят воевать в Украине.

Российские военные массово не хотят воевать в Украине. Армия оккупантов из-за значительных потерь столкнулась с трудностями при комплектовании воинских частей.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"Враг имеет значительные проблемы с комплектованием воинских частей, которые понесли существенные потери во время боевых действий на территории Украины. По имеющейся информации, больше 80 процентов личного состава некоторых подразделений, которые были задействованы в войне, не желает участвовать в дальнейших боевых действиях. Командиры военных частей оккупантов запретили увольнение военнослужащих, у которых истекли сроки контрактов до окончания так называемой "специальной военной операции", - рассказали в Генштабе.

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