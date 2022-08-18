Российские оккупанты массово уничтожают высшие учебные заведения Николаевщины. С начала войны они расстреляли пять десятков учебный заведений.

Россияне цинично уничтожают украинские учебные заведения. Этой ночью две вражеские ракеты попали в Черноморский национальный университет в Николаеве. Какие разрушения испытало заведение и как будут учиться студенты в новом учебном году?

Об этом 18 августа говорится в сюжете ТСН.

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Под стеной – воронка. Обгорел потолок, взрывом вырвало банкомат.

Так после обстрела смотрится главный вход в Черноморский университет им. Петра Могилы в Николаеве. Среди ночи россияне дважды попали сюда, вероятнее всего ракетами С-300. В "Могилянке", как вуз называют местные, учились около 4000 студентов.

Несмотря на войну, университет не прекращал работу. Здесь работала приемная комиссия, а абитуриенты готовились к поступлению.

Одна из российских ракет попала во двор учебного заведения. Посмотрите, это несколько метровая воронка. Железяка прилетела буквально в дерево и его корни разлетались как шрапнель. Вот это помещение, но вид с другой стороны. До войны здесь студенты готовились сдавать экзамены. А это куски корней того же дерева. Они пробивали стены и выбивали окна.

Обломками и ударной волной разбило и дома напротив. В общей сложности повреждено 27 домов. У трех из них – полностью снесло крышу. Кому-то куски стен университета залетели в окна. Чтобы хоть как-то залатать дыры в доме — местные власти раздают людям пленку и деревянные щиты.

То, что россияне будут бить по университету, было очевидным, говорит ректор. Неделю назад на сайте российской Минобороны уже традиционно придумали легенду, якобы вуз больше не гражданский. Утверждали, что в заведении базируются военные, склады боеприпасов и техника.

Чтобы опровергнуть, ректор университета даже взялся снимать помещение на камеру. Вот это видео – пустой спортзал, коридоры и никакого намека на военных. На кадрах видно, как в университете продолжается набор студентов. Работает приемная комиссия, а выпускники сдают в библиотеку книги.

Это уже 50 учебное заведение Николаевщины расстреляно оккупантами. С 1 сентября обучение в местных школах и вузах будут проводить только дистанционно.

Напомним, что в Николаеве 18 августа раздались взрывы.

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