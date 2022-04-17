Российские оккупанты меняют тактику и начинают экономнее использовать боеприпасы — военный эксперт

Россия может экономить боеприпасы для других боевых действий.

Российские оккупанты меняют тактику и начинают экономнее использовать боеприпасы. В то же время, определить, с чем это связано сейчас сложно — это может быть связано с подготовкой к новым боям.

Об этом в интервью "Униану" рассказал военный эксперт Сергей Згурец.

По его словам, украинская и американская стороны не могут точно сказать, какое количество современных ракет изготовила РФ. В тоже время российские оккупанты все чаще стали использовать ракеты, которые имеют низкую степень точности.

"Если в начале агрессии российская сторона использовала значительное количество современных ракет, таких как "Искандер", "Калибр", то сейчас постепенно скатывается к использованию "Точек-У", имеющих низкие показатели по точности. Также РФ использует авиацию с устаревшими ракетами типа "Х-59" или использует уже не управляемые боеприпасы, которые сбрасываются с авиационных носителей", — рассказал Сергей Згурец.

Он также добавил, что Россия может экономить боеприпасы для других боевых действий.

Напомним, что в России из-за санкций прекращают работу военные заводы – их сотрудников отправляют на войну в Украину.

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