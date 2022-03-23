Российские оккупанты минируют и уничтожают сельскохозяйственную технику, чтобы сорвать посевную — Генштаб

Также военные РФ целенаправленно бомбят мирные украинские города.

В России хотят оцепить определенные группировки ВСУ, чтобы выдвинуть Украине еще больше ультиматумов. Также оккупанты минуют местность и уничтожают сельскохозяйственную технику, чтобы сорвать посевную в Украине.

Об этом 23 марта сообщили в Генштабе ВСУ.

"Россия, сорвав все сроки наступательной операции, продолжает рассматривать возможность окружения отдельных группировок войск Вооруженных Сил Украины для выдвижения очередных ультиматумов во время переговорного процесса. В то же время, российские оккупанты, в нарушение норм международного гуманитарного права, не прекращают огнем артиллерии, ударами ракет и уничтожение инфраструктуры городов, а беспорядочное минирование местности и уничтожение сельскохозяйственной техники ставит под угрозу начало посевной кампании в отдельных регионах Украины", — говорится в сообщении.

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