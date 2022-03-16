Российские оккупанты минируют сельскохозяйственные угодья — МВД

По словам советника главы МВД, активная фаза по разминированию может длиться минимум несколько лет.

В некоторых регионах Украины есть угроза минирований российскими оккупантами сельскохозяйственных земель.

Об этом 16 марта в эфире информационного телемарафона сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

"На самом деле, к сожалению, есть огромная угроза также и в ряде регионов сельскому хозяйству, потому что минируют не только промышленные объекты, не только инфраструктурные объекты, не только города, но, к сожалению, сельскохозяйственные угодья", — подчеркнул Денисенко. .

Он отметил, что активная фаза по разминированию будет действительно длиться как минимум несколько лет, а сейчас составляется карта минирований российскими захватчиками украинских территорий.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 21-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.

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